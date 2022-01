Dann holt die Stadt Wolfsburg Weihnachtsbäume ab

Weihnachtsbäume werden nur an den dafür vorgesehenen Abfuhrtagen abgeholt. Darauf macht die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) aufmerksam. Die Bäume müssen am jeweiligen Tag morgens bis 6 Uhr an die Gehwege (Fahrbahnrand) beziehungsweise Müllbehälterstandplätze gelegt werden.

Weil die Bäume kompostiert werden, muss jeglicher Baumschmuck wie unter anderem Lametta oder Weihnachtskugeln vorher entfernt werden. Die Weihnachtsbäume dürfen nur maximal zwei Meter lang sein. Größere Exemplare sollten vorher auf die entsprechende Länge zersägt werden, heißt es in der Pressemitteilung.



Die Abfuhrtermine im Einzelnen:

• Montag, 10. Januar, Velstove, Brackstedt, Warmenau, Kästorf;

• Dienstag, 11. Januar, Kreuzheide, Tiergartenbreite, Alt-Wolfsburg;

• Mittwoch, 12. Januar, Wendschott, Teichbreite, Bürgerkämpe;

• Donnerstag, 13. Januar, Vorsfelde (ohne Bürgerkämpe);

• Freitag, 14. Januar, Neuhaus;

• Montag, 17. Januar, Stadtmitte, Rothenfelde, Schillerteich;

Dienstag, 18. Januar, Heßlingen, Hohenstein, Hageberg, Laagberg;

• Mittwoch, 19. Januar, Reislingen Dorf, Neubaugebiet Wiesengarten, Reislingen Südwest (ohne Reislingen West, Windberg);

• Donnerstag, 20. Januar, Reislingen-West, Windberg, Ostsiedlung, Hellwinkel, Steimker Berg, Neubaugebiet Steimker Gärten;

• Freitag, 21. Januar, Nordsteimke;

• Montag, 24. Januar, Eichelkamp, Klieversberg, Köhlerberg, Rabenberg;

• Dienstag, 25. Januar, Hehlingen, Waldhof, Barnstorf;

• Mittwoch, 26. Januar, Almke, Neindorf, Heiligendorf;

• Donnerstag, 27. Januar, Hattorf, Kerksiek;

• Freitag, 28. Januar, Sülfeld;

• Montag, 31. Januar, Mörse, Große Kley;

• Dienstag, 1. Februar, Ehmen (ohne Kerksiek);

• Mittwoch, 2. Februar, Fallersleben, Montagtour der Biotonne;

• Donnerstag, 3. Februar, Fallersleben, Dienstagtour der Biotonne, Neubaugebiet Kleekamp;

• Freitag, 4. Februar, Wohltberg, Sandkamp;

• Montag, 7. Februar, Westhagen, Detmerode.

Die Abfuhrtermine sind zudem unter https://was-wolfsburg.de/was/weihnachtsbaumabfuhr.php zu finden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de