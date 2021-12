Wieder Kleber-Attacke auf drei Autos in Wolfsburg

Fallersleben. Mit Kleber wurden in der Nacht auf Mittwoch drei Autos in Wolfsburg beschmiert. Es entstand beträchtlicher Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen.

Die nächste Kleber-Attacke: In den Straßen Neues Feld und Hahnenkamp in Fallersleben sind laut Polizei-Mitteilung drei Fahrzeuge mit Kleber beschmiert worden. An einem VW T-Roc, Seat Ateca und einem VW Tiguan entstand hohe Sachschäden.

Die 59-Jährige Nutzerin des T-Roc stellte ihr Fahrzeug am Dienstag auf einem Parkplatz an der Straße Lange Stücke, Ecke Neues Feld, ab. Als sie am Mittwoch zur Arbeit fahren wollte, bemerkte sie die Schmiererei am Heck und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der neben dem T-Roc geparkte Seat Ateca ebenfalls mit einer klebrigen Substanz am Heck beschädigt worden war.

Autobesitzer meldet Kleber-Attacke bei der Polizei Fallersleben

Die 52-jährige Besitzerin wurde verständigt. Fast zeitgleich erschien der 59-jährige Nutzer des Tiguan bei der Polizei Fallersleben und zeigte die Sachbeschädigung an dem Pkw an. Der Wolfsburger hatte sein Auto seit Montagabend auf einem Parkplatz in der Straße Hahnenkamp geparkt. Hier war die Frontpartie des Fahrzeugs beschädigt worden.

Die Sachbeschädigungen dürften zusammenhängen, da die Tatorte nicht weit voneinander entfernt sind. Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch 8 Uhr, liegen. Hinweise an die Polizei, (05361) 4646-0.

red

