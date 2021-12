Corona-Variante Omikron ist in Wolfsburg angekommen

Es war nur eine Frage der Zeit: Die Corona-Mutante Omikron hat nun auch Wolfsburg erreicht. Dies bestätigen durch das Gesundheitsamt in Auftrag gegebene Testungen, wie die Stadt berichtet.

„Es ist nun damit zu rechnen, dass Omikron das Infektionsgeschehen innerhalb kürzester Zeit bestimmen wird“, sagt Dr. Michael Brabant, Amtsarzt im Geschäftsbereich Gesundheit. „Wir rufen deswegen noch einmal alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich zeitnah boostern zu lassen, um einen besseren Schutz gegen Omikron zu haben“, macht Brabant deutlich. Besonders die über 60-jährigen Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, sich ihre Auffrischungsimpfung verabreichen zu lassen, um besser gegen Omikron geschützt zu sein.

OB Weilmann appelliert an die Wolfsburger

Oberbürgermeister Dennis Weilmann appelliert hinsichtlich des bevorstehenden Silvesterfestes an die Eigenverantwortlichkeit der Wolfsburger: „Omikron ist da, und es war klar, dass dies früher oder später der Fall sein wird. Nun liegt es an jedem und jeder Einzelnen, es dem Virus so schwer wie möglich zu machen, sich weiter zu verbreiten: Halten Sie sich an die geltenden Regeln – gerade auch im Hinblick auf Silvester.“

Eine Corona-Müdigkeit sei durchaus nachvollziehbar und die vielen unterschiedlichen Regelungen bei einer nicht enden wollenden Pandemie für alle sehr belastend, schreibt die Stadt. Ein Blick in die Nachbarländer zeige jedoch, dass ein schnelles Ausbreiten der neuen Virusvariante Omikron auch hier in Wolfsburg einen Einbruch der kritischen Infrastruktur befürchten lasse.

Ausbreitung soll verlangsamt werden

Eine Verlangsamung der Ausbreitung helfe bereits, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Oberbürgermeister Weilmann appelliert weiter: „Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, diese kritische Phase der Pandemie so unbeschadet wie möglich durchzustehen.“

red

