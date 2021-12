Laagberg: Fahrradfahrer kommt zu Fall, Autofahrerin flüchtet

Wolfsburg. Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu dem Vorfall am 22. Dezember auf der Breslauer Straße. Der Radfahrer zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Polizei Wolfsburg sucht nach der Fahrerin eines Audi-SUV, die in einen Unfall mit einem Fahrradfahrer verwickelt war.

Die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 22. Dezember, gegen 11.05 Uhr im Wolfsburger Stadtteil Laagberg ereignete.

Ein 79 Jahre alter Radfahrer aus Wolfsburg fuhr auf dem Radweg an der Breslauer Straße stadteinwärts. In Höhe eines dortigen Lebensmittelmarktes wollte ein dunkler Audi-SUV den Parkplatz des Discounters verlassen und blockierte dabei den Radweg. Der Radfahrer musste auf die Fahrbahn ausweichen und kam beim Wiederauffahren auf den Radweg zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in der Folge von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden mussten.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer stiegen zwar aus dem dunklen SUV aus, es kam aber zu einem Streit mit dem Radfahrer, in dessen Folge die beiden Fahrzeuginsassen wieder einstiegen und fortfuhren. Da der Parkplatz des Discounters zu dieser Tageszeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem dunklen Audi-SUV geben können. Die Ermittler appellieren aber auch an die Fahrerin des Wagens, sich bei den Beamten zu melden – und zwar unter (05361) 46460.

