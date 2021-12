Wieder kommt es in Wolfsburg zu Brandstiftungen

Zu gleich drei vermeintlichen Brandstiftungen wurde die Wolfsburger Polizei am Wochenende gerufen. Sie schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Im Stadtgebiet war es in den vergangenen Wochen häufig zu Brandstiftungen gekommen. War es immer derselbe Täter?

Im ersten Fall war am Freitag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ein Müllsack auf einem Balkon in der Theodor-Heuss-Straße in Brand geraten. Das Feuer griff auf dem im Hochparterre gelegenen Balkon auf einen Tannenbaum und ein Fahrrad über. Die Wohnungsinhaberin hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt und löschen können. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro.

Gegen 20 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen Feuer am einem Altglascontainers, ebenfalls in der Theodor-Heuss-Straße, gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr im Inneren des Containers ein Feuer zu legen, das anscheinend aber von selbst erstickt war. Dennoch ist ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden.

Am Samstag gegen 19.05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Papiercontainer in der Halberstädter Straße gerufen. Der Container stand im Vollbrand und wurde komplett zerstört. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

Unbekannte brechen in Kiosk ein

Unbekannte sind zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in einen Imbiss in der Straße Schachtweg eingebrochen. Hierbei haben sie Bargeld in geringer Menge und einen Laptop erbeutet. Nach ersten Kenntnissen der Beamten öffneten gewaltsam eine Zugangstür, durch die sie dann ins Innere des Lokals gelangten. Danach flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich unter oben stehender Nummer.

Zwei Katalysatoren gestohlen

Erneut wurden in Wolfsburg Katalysatoren gestohlen. Vom Freitag auf Samstag verschwand in der Zeit zwischen 18.30 Uhr bis 18.50 Uhr von einem Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Krokusplan ein weinroter VW-Polo, der wenige Meter weiter, allerdings ohne Katalysator, wieder aufgefunden wurde. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen.

In Velstove in der Straße Rote Kuhlen entwendeten die Täter zwischen Donnerstag, 11, Uhr und Samstag, 14 Uhr, von einem grünen VW-Polo ebenfalls den Katalysator. Das Fahrzeug stand vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Die Polizei um Hinweise an oben stehende Nummer.

Einbruch über den Balkon

Unbekannte Täter sind am späten Freitagnachmittag in einer Wohnung in der Posener Straße eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass sie durch ihr gewaltsames Eindringen einen mindestens vierstelligen Sachschaden verursacht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die Unbekannten zwischen 16.45 Uhr und 17.25 Uhr über den Balkon im Obergeschoss und ein Fenster, das sie gewaltsam öffneten, ins Innere der Wohnung gelangt. Danach verließen sie den Ort des Geschehens und verschwanden unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der oben stehenden Nummer entgegen.

Betrunkene Fahrerin rammt Autos

Möglicherweise drei Fahrzeuge hat eine 36 Jahre Fahrzeugführerin am Samstagnachmittag auf einem Parkdeck in der Breslauer Straße gerammt und war, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, davongefahren. Dabei wäre sie fast in die Seitenwand der Auf- bzw. Abfahrrampe des Parkdecks gefahren. Ein Streifenwagen konnte die 36-Jährige Minuten später in Höhe des Brandenburger Platzes stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,82 Promille. Ob die 36-Jährige mit ihrem BMW die dort abgestellten Fahrzeuge, zwei VW Passat und einen Audi, tatsächlich gerammt hat, wird eine Schadensanalyse ergeben.

red

