Autos brennen: Geht in Wolfsburg ein Feuerteufel um?

Wolfsburg. Die Polizei kann einen Zusammenhang zu anderen Bränden im Stadtgebiet nicht ausschließen. Am Laagberg wurde in einen Imbiss eingebrochen.

Die Polizei Wolfsburg ermittelt wegen Brandstiftung, zwei Autos waren in Westhagen in Flammen aufgegangen.

Erneut brennen in Wolfsburg Autos: Ende November war ein Mercedes-Benz am Klieversberg in Flammen aufgegangen, und zuletzt gab es einige Container-Brände. Nun brannten am Stralsunder Ring in Westhagen zwei Autos völlig aus. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Steht dahinter ein Täter?

Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr Feuer an einem VW-Golf und einem VW-Passat bemerkt und Alarm geschlagen. Danach begann der Zeuge mit einem Handfeuerlöscher die Flammen zu bekämpfen, konnte aber nicht verhindern, dass die Flammen weiter auf die Fahrzeuge übergriffen, so dass beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr beide Pkw in Vollbrand standen.

Nach dem Löschen wurde das gesamte Ausmaß der Schäden sichtbar: Beide Fahrzeuge sind völlig ausgebrannt. Der Golf war gerade einmal sechs Monate alt, der Passat sechs Jahre alt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die zwischen 1.30 Uhr und 2.00 Uhr verdächtige Personen an den Fahrzeugen beobachtet haben.

In der vergangenen Woche waren bereits mehrere Müllcontainer in Westhagen, Mörse und am Laagberg in Brand geraten. Die Ermittler können einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Hinweise an das 1. Fachkommissariat unter der Rufnummer (05361) 46460.

Einbruch in einen Imbiss

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Imbiss an der Laagbergstraße eingebrochen. Dabei haben sie Wechselgeld in noch genau festzustellender Höhe entwendet. Die Tat geschah zwischen 0 Uhr und 7.10 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere der Geschäftsräume. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Registrierkasse. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die oben stehende Nummer.

Fensterscheiben mit Stein eingeworfen

Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen zwei Fensterscheiben von zwei Wohnungen eingeworfen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Gegen 1.30 Uhr hatte sich eine Frau aus der Gustav-Freytag-Straße bei der Polizei gemeldet, gut zehn Minuten später ein Ehepaar aus der Roseggerstraße. In beiden Fällen wurde mittels eines Steins die Scheiben von zwei Fenstern beschädigt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die oben stehende Nummer.

red

