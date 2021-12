Sollen Wolfsburger Apotheken bald mitimpfen? Ärzte dagegen

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dafür geworben, eine "ganz neue Anstrengung" im Kampf gegen die Corona-Pandemie anzugehen. Alle, die sich impfen lassen wollten, sollten das so bald wie möglich tun können - "und zwar jetzt, in diesem Monat Dezember", sagte Scholz in Berlin.

Wolfsburg steht ein zweiter Corona-Winter bevor. Die Inzidenz liegt weit über 200, zwischenzeitlich war die 300er-Grenze durchbrochen. Am Freitagabend teilte die Stadt schließlich mit: Wir kommen mit den Meldungen gar nicht mehr hinterher. Wie das Infektionsgeschehen also tatsächlich derzeit aussieht, bilden die offiziellen Zahlen gar nicht mehr ab.

Um die Pandemie einzudämmen, haben Bund und Länder beschlossen: Künftig sollen auch Zahnärztinnen und -ärzte, Apotheker und Apothekerinnen sowie Pflegefachkräfte Impfungen vornehmen dürfen. Apotheker Lars Haselhorst sieht das positiv. „Wenn wir dabei helfen können, die Pandemie zu bewältigen, machen wir das natürlich gern“, sagt der Inhaber der Easy-Apotheken in der Innenstadt und auf dem Laagberg. „Allerdings gibt es da noch einige Unwägbarkeiten: Zum Beispiel den mangelnden Impfstoff, die notwendigen Schulungen für das Personal, personelle und hygienische Voraussetzungen und mehr.“

Aus einem weiteren Grund ist auch Karsten Holz, Inhaber der Neuen Apotheke in Detmerode und Vorsitzender des Bezirks Wolfsburg-Gifhorn des Landesapothekerverbandes, skeptisch. „Es ist schwierig, so etwas aus dem Boden zu stampfen. Für die Ärzteschaft sind impfende Apotheker ein rotes Tuch.“ Auch Lars Haselhorst betont, man müsse sich zunächst mit Ärztinnen und Ärzten abstimmen.

Damit sprechen beide Hausärztin Elisabeth Roeder-Riemke aus dem Herzen. Sie ist Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburg und Obfrau des Hausärzteverbands Braunschweig und sagt ganz klar: „Ich bin aus ärztlicher Sicht strikt dagegen.“ Nicht nur hätten Apothekerinnen und Apotheker keine medizinische Ausbildung; auch sei in Apotheken kein Arzt, keine Ärztin anwesend, falls einmal eine der sehr seltenen Nebenwirkungen eintreten sollte. „Soll dann der Notarzt gerufen werden, wenn es einen allergischen Schock gibt? Ich finde das unmöglich“, so Roeder-Riemke. Auch Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, betont: Impfungen sollten immer nur in Anwesenheit eines Arztes, einer Ärztin durchgeführt werden, der oder die am Ende auch die Haftung trage.

Modellprojekt: Grippeschutzimpfungen in Apotheken

Erste Impfungen werden derweil bereits in Apotheken verabreicht: In einem Modellprojekt können AOK-Versicherte in teilnehmenden Apotheken eine Grippeschutzimpfung erhalten. Die Apothekerkammer Niedersachsen hält Apotheken als „wichtige und unkomplizierte Anlaufstelle“ für Impfungen für einen guten Ansatz. „Im Sinne ihrer gemeinsamen Verantwortung sind Apothekerinnen und Apotheker bereit, die Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen und durch den einfachen Zugang zur Apotheke dazu beizutragen, die Impfquote zu erhöhen“, teilt Sprecherin Panagiota Fyssa mit. Es müsse dabei jeder Apotheke überlassen sein, sich freiwillig zu beteiligen.

Die Apotheker Karsten Holz und Lars Haselhorst geben dabei zu bedenken, dass die Mitarbeitenden der Apotheken bereits jetzt stark gefordert seien. Impfungen durchzuführen, sei eine deutliche Mehrbelastung. Ähnlich beantwortet Ralf-Werner Günther, Vorstand des Diakonischen Werks Wolfsburg, die Frage nach Impfungen durch Pflegepersonal. Die Fachkräfte hätten zwar durchaus die Expertise, Injektionen zu verabreichen, „doch sie können weder ein ärztliches Beratungsgespräch, noch die Behandlung etwaiger Nebenwirkungen und allergischer Reaktionen übernehmen oder ersetzen“, so Günther. Zudem fehle die Infrastruktur in den Pflegeheimen – etwa, um die fachgerechte Lagerung großer Mengen an Impfdosen zu gewährleisten.

KVN-Sprecher: Zu wenig Impfstoff, um Debatte zu führen

Detlef Haffke, Sprecher der KVN Niedersachsen. Foto: Thomas Deutschmann

Drei Fragen zum Thema Impfen beantwortet Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Wer darf impfen?

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Praxispersonal mit Impfberechtigung sowie die Impfteams des Landes.

Welche Qualifikation ist dafür notwendig?

Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die die Durchführung einer Impfung ausschließlich dem Arzt vorbehält. Pflegekräfte, Arzthelferinnen und Arzthelfer mit entsprechender Ausbildung dürfen auch Arzneimittel verabreichen. Notwendig ist jeweils eine ärztliche Anordnung, Überwachung und Dokumentation. Impfungen sollten nur in Anwesenheit eines Arztes ausgeführt werden, damit bei unerwarteten Nebenwirkungen optimale Hilfe geleistet werden kann. Auch die Haftung trägt der Arzt.

Wie schnell kann man Fachkräfte qualifizieren?

Relativ schnell – in wenigen Stunden. Solange nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht, stellt sich diese Frage aber nicht.

