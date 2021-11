Wolfsburg: Bedrohung auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wolsburg. Ein Unbekannter hat am Samstag einen Mann auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Wolfsburg bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Auseinandersetzung an der Hehlinger Straße. (Symbolbild)

Ein Mann hat am Samstagnachmittag einen anderen Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hehlinger Straße mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Danach flüchtete er in einem weißen Kastenwagen, berichtet die Polizei.

Die beiden männlichen Besucher des Marktes stritten sich bereits in dem Lebensmitteldiscounter. Auf dem Parkplatz zog einer der Beteiligten einen gefährlichen Gegenstand und bedrohte den anderen Kunden.

Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte stieg in einen weißen Kastenwagen, der von einer weiblichen Person gesteuert wurde und flüchtete mit hohem Tempo in Richtung der L322.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und Hinweise zu dem weißen Kastenwagen. Zuständig ist die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

