Große Fahndung: Wer sind die Wolfsburger Tankstellenräuber?

Fünf Fälle gehen mittlerweile auf ihr Konto: Die Wolfsburger Polizei erhöht nun den Druck auf zwei unbekannte Täter, die zwischen Anfang April und Mitte August fünf Raubüberfälle auf Tankstellen in der Braunschweiger und Breslauer Straße begangen haben sollen. Die Beamten veröffentlichten bereits zahlreiche Bilder von den Überwachungskameras. Bislang kamen jedoch nur wenige Hinweise aus der Bevölkerung.

„Bei der Auswertung der Aufnahmen kamen die Beamten zu dem Schluss, dass es sich in allen fünf Fällen um dieselben Täter handelt“, teilt die Polizei mit. Diese waren vom Alter her Mitte 20, 1,80 Meter groß und hatten in allen Fällen eine FFP2-Maske vor dem Gesicht.

Tatorte waren die Breslauer und die Braunschweiger Straße

Fall 1 trug sich am Freitag, 9. April, zu, als die Täter gegen 22.20 Uhr eine Tankstelle in der Breslauer Straße überfielen. Während ein Täter in der Eingangstür stehen blieb, bedrohte der zweite den Angestellten mit einer Waffe und räumte die Kasse leer. Dieselbe Tankstelle war nur neun Tage später gegen 23 Uhr wieder Tatort, die Vorgehensweise war nahezu identisch (Fall 2).

Bei Fall 3 überfiel das Duo am 28. Mai gegen 17.50 Uhr die Tankstelle an der Braunschweiger Straße auf Detmeroder Seite. Fall 4: Am 13. Juli gegen 21.55 Uhr schlugen die Täter dann auf der Westhagener Seite der Braunschweiger Straße zu – genau wie bei Fall 5, der sich am 18. August (19.44 Uhr) zutrug. Sie flüchteten jeweils zu Fuß.

Die Täter trugen Trainingsanzüge

In den ersten drei Fällen hatten die Täter identische Kleidung getragen: Täter 1 trug eine Steppjacke der Marke Ellesse, vermutlich das Modell Lombardy Paddel, eine graue Jogginghose mit weißem Emblem auf dem linken Hosenbein und schwarze Turnschuhe. Täter 2 trug eine auffällige Jogginghose mit hellen Seitenstreifen sowie Sportschuhe der Marke Nike.

In den letzten beiden Fällen war einer der Täter mit einem Trainingsanzug der Marke Adidas, Modell Sereno 14, sowie einer dunklen Trainingshose und dunklen Schuhen mit heller Sohle bekleidet. Auffällig waren zwei helle Querstreifen an den Oberarmen sowie ein auf der Rückseite aufgebrachter Werbeaufnäher der Dienstleistungsgesellschaft „HKE“ in Fall 4 und der Stiftung der Neuland-Wohnungsbaugesellschaft in Fall 5. Auf der Vorderseite befand sich linksseitig das Vereinswappen des TSV Wolfsburg.

Die Polizei appelliert an die Zivilcourage

Der andere Täter war mit einem Trainingsanzug der Marke Saller, Modell Mystico, sowie einer dunklen Hose bekleidet. Er trug helle Laufschuhe. Im Fall 5 war er mit einer Camouflage-Jacke mit grau-schwarz-weißer Fleckenmusterung, sowie einer dunklen Hose bekleidet. Auffällig waren die hellgrauen Sportschuhe und der unsicher wirkende Stand.

Die Polizei appelliert an die Zivilcourage: „Scheuen Sie sich nicht und trauen Sie sich, mit den Ermittlern zusammen zu arbeiten und ihnen Ihre Hinweise mitzuteilen!“ Zumal die Tankstellen-Angestellten als Opfer solcher Raubüberfälle oftmals jahrelang unter den Taten leiden. „Dabei sind Schlafstörungen, Konzentration- oder Gedächtnisstörungen oder Angstzustände keine Seltenheit“, erklärt die Polizei.

Zeugen sollen sich an das 2. Fachkommissariat unter der Nummer (05361) 46460 wenden.

