Kommunalpolitik in Wolfsburg Sabah Enversen ist neuer Ortsbürgermeister von Mitte-West

Sabah Enversen (Mitte) will sich als neuer Ortsbürgermeister um die Geschicke in Mitte-West kümmern. Uwe Schiller (links) und Wilfried Andacht (rechts) stehen ihm als gleichberechtigte Stellvertreter zur Seite.

Wolfsburg. Einwohnerfragestunden hatten in einigen Wolfsburger Ortsräten die Tendenz zu eskalieren. Sabah Enversen will das in Mitte-West nicht mehr dulden.