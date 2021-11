Wolfsburg. Sind Sie Mülltrennungs-Experte oder haben Sie noch Nachholbedarf? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Viele, viele Tonnen Müll kommen jährlich zusammen. Doch ist der Unrat auch richtig getrennt? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Mülltrennung ist gar nicht so einfach. Kaum ist eine Verpackung leer, ein Gerät kaputt, stellt sich häufig die Frage: Wohin eigentlich damit? Wo etwa kommt das leere Nutella-Glas, wo der Deckel hin? Was passiert mit einem leeren Joghurt-Becher, was mit dem Deckel? Und wie ist es mit den Papptellern nach dem Picknick? Wir haben ein paar Fragen aus dem bunten Bereich der Mülltrennung konzipiert. Versuchen Sie Ihr Glück.

