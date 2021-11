Schreinen!

Beides!!! So antwortete eine Freundin mir, als ich sagte, dass man nicht mehr wisse, ob man schreien oder weinen sollte. Sie bangte gerade um ihren ersehnten Besuch bei der Tochter in Österreich. Für mich hatte sich eben der lange geplante Lehrgang in der Alpenrepublik zerschlagen. Ein Luxusproblem mit Blick auf das, was sich auf den Intensivstationen abspielt - Folge auch des katastrophalen Versagens von Staat und Politik. Der nächste Lockdown klopft an. Ein Argument dafür gefällig, dass man sich wie die Österreicher zur Impfpflicht für alle durchringt und sogar noch die Impfgegner auf die Seite zieht? Die Pflicht würde sie aus der Falle befreien, in der sie sitzen. Keine noch so abwegigen Erklärungen wären mehr nötig, kein erschöpfendes Sich-Verteidigen mehr, keine Vorwürfe mehr mit Blick auf die Vulnerablen, all die Toten ... Also: Impfpflicht her, juristisch unanfechtbar und Ende der Debatte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

