Corona Achterbahnfahrt für die Testcenter in Wolfsburg

Im Corona-Schnelltest-Zentrum mit Drive-In in der Heinrich-Nordhoff-Straße hat die Test-Nachfrage wieder angezogen.

Wolfsburg. Hin und Her bei Schnelltests: erst kostenpflichtig, dann wieder gratis, dafür aber mehr 2G in Innenräumen. Was das für Anbieter bedeutet.