Hattorf: Diebe durchbrechen Tor und stehlen Alu-Felgen

Die Polizei Wolfsburg leitete am Mittwochmorgen eine großangelegte Fahndung ein. Aber die Felgen-Diebe konnte sie nicht fangen.

Mindestens 20 Alu-Felgen wurden am Mittwochmorgen vom Betriebsgelände einer Firma in der Straße Brandgehaege geklaut. Dabei entstand nach ersten Schätzungen der Polizei Wolfsburg ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Die Beamten waren um 4.38 Uhr von einer Sicherheitsfirma alarmiert worden, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände eines Autohauses befinden und dort Räder in einen Kastenwagen verladen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, konnte aber niemanden mehr antreffen. Eine großangelegte Fahndung im Nahbereich und auf der A 39 in nördlicher und südlicher Richtung mit Unterstützung der Autobahnpolizei erbrachte auch keine näheren Erkenntnisse zum Täterfahrzeug.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Täter mit einem größeren Kastenwagen das Einfahrtstor zum Betriebsgelände durchbrochen hatten. Danach begaben sie sich zur Lagerstätte der Felgen und verluden rund 20 Alu-Felgen auf den Transporter. Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrern ein verdächtiger Kleintransporter aufgefallen ist. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße oder unter der Rufnummer (05361) 4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de