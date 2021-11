Raubüberfall im Kaufhof: Opfer wird am Boden getreten

Die Polizei Wolfsburg ermittelt gleich in zwei Raubüberfällen. Einer trug sich in der Nacht zu Sonntag im Kaufhof zu, der andere am Sonntagabend in der Kösliner Straße im Stadtteil Wohltberg.

Am Sonntag gegen 1 Uhr war ein 26 Jahre Gifhorner in einem Lokal im Kaufhof, als er mit einem Gast ins Gespräch kam und die Unterhaltung aufgrund der Lautstärke draußen fortsetzen wollte. In einer Seitenstraße wurde ihm von dem Unbekannten das Handy entrissen, und er wurde attackiert. Nachdem er zu Boden gegangen war, kamen zwei weitere Personen hinzu, traten auf den Gifhorner ein und forderten die Geldbörse. Danach liefen die Unbekannten in verschiedene Richtungen davon.

Der Mann, der das Opfer nach draußen gelockt hatte, war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank, schwarze Haare, schwarzer Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhe. Das Opfer ging zurück in den Kaufhof, rief sich ein Taxi und fuhr nach Hause. Erst am Montagabend erstattete er bei der Polizei Anzeige.

Da der Kaufhof am Sonntagmorgen noch stark frequentiert ist, hoffen die Beamten darauf, dass andere Gäste, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben, und bitten um Hinweise an die Rufnummer (05361) 4646-0.

Überfall am Salzteich

Am Abend des selben Tages wurde ein 20 Jahre alter Wolfsburger nach eigenen Angaben gegen 22 Uhr Opfer eines Raubüberfalls. Er war auf dem Fußweg am Salzteich aus Richtung Kösliner Straße kommend in Richtung Stargader Weg unterwegs. Plötzlich stand er drei maskierten Tätern gegenüber, die seinen Rucksack wollten. Zudem bedrohte einer der Täter das Opfer mit einem gefährlichen Gegenstand. Nach Übergabe des Rucksacks liefen die Unbekannten in Richtung Stargader Weg davon.

In dem Rucksack befand sich Bekleidung und ein Tablet-PC. Der 20-Jährige ging zunächst nach Hause und brachte den Raub am Montagabend zur Anzeige. Die Ermittler hoffen auf Hinweise unter der oben stehenden Rufnummer.

red

