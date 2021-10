Die Wolfsburger Polizei hatte am Wochenende die Hände voll mit betrunkenen Verkehrsteilnehmern zu tun.

Polizei Alkohol am Steuer: Wieder sechs neue Fälle in Wolfsburg

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer haben die Polizei Wolfsburg am Wochenende ganz schön auf Trab gehalten. Ein erwischter Autofahrer war zudem ohne Führerschein unterwegs.

Gegen den 28-Jährigen aus der Samtgemeinde Velpke wurden daher gleich zwei Strafverfahren eingeleitet. Er war der Besatzung eines Rettungswagens am Samstag gegen 22.15 Uhr aufgefallen, weil er ihre Durchfahrt auf der Sauerbruchstraße mit seinem Ford Transit unnötig erschwert hatte. Die benachrichtigte Polizei konnte den Mann noch am Ort antreffen, ein Test ergab den Alkoholwert von 1,48 Promille. Zudem konnte durch die Polizisten ermittelt werden, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ebenfalls durch einen aufmerksamen Zeugen konnten Beamte am Sonntag um 2.55 Uhr einen 22-jährigen Wolfsburger mit 1,45 Promille aus dem Verkehr ziehen. Der Zeuge hatte dessen in Schlangenlinien fahrenden VW-Polo über den Notruf gemeldet. Eine Streife konnte den Fahrer dann kurz darauf in der Dieselstraße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht des Zeugen. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt.

Polizei hält vier alkoholisierte Fahrer mit E-Scootern an

Zudem hat die Polizei gleich vier Fahrer von E-Scootern erwischt, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Am Samstag gegen 4 Uhr wurden in der Innenstadt zwei 26 Jahre alte Männer angehalten. Sie hatten 1,27 und 1,64 Promille. Am selben Tag um 22.05 Uhr stoppten Beamte im Berliner Ring einen 18-Jährigen, der nicht nur 1,31 Promille Alkohol im Blut, sondern auch Drogen konsumiert hatte.

Der dritte Fall spielte sich am Sonntag um 2.55 Uhr auf der Sandkrugstraße ab. Ein verbotenerweise mit zwei Personen besetzter E-Scooter fiel durch Schlangenlinien auf. Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer, ein 19 Jahre alter Wolfsburger, erbrachte bei einem Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

