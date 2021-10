Wolfsburger Polizisten nehmen Einbrecher auf der Flucht fest

Hattorf. Der 34-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt soll versucht haben, in Hattorf in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Erfolg für die Wolfsburger Polizei: Sie hat am Dienstagabend in Hattorf einen flüchtenden, mutmaßlichen Einbrecher festnehmen können. Dieser soll zuvor versucht haben, in der Straße Langes Feld in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Es handelt sich beim Festgenommenen um einen 34-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt.

Am frühen Dienstagabend hatten Nachbarn ein lautes Geräusch gehört. Als sie auf die Straße gingen, um nachzuschauen, fiel ihnen ein unbekannter Mann auf, der sich in Richtung Rehms Gehaege entfernte. Kurze Zeit später entdeckten sie die eingeschlagene Terrassentür des Nachbarhauses. Sofort verständigten sie die Polizei und gaben eine Personenbeschreibung des Mannes durch. Umgehend fahndeten mehrere Einsatzkräfte in der Umgebung nach dem Verdächtigen.

Kurze Zeit später stieß eine Streifenbesatzung auf einen 34-Jährigen, auf den die Beschreibung passt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch einem Richter des Amtsgerichts Braunschweig vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

red

