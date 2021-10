Die Wintermode in Wolfsburg

Kapuzen findet man in dieser Saison an Sweatshirts und Pullovern, Kleidern, Westen und Jacken. Hempel-Dekorateurin Sarah Niehs setzt außerdem ein Oberteil in einem der angesagten Blautöne in Szene.

Foto: LARS LANDMANN / regios24