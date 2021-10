Westhagen: 15-Jähriger greift Familienvater mit Messer an

In der Halleschen Straße in Wolfsburg-Westhagen ging ein 15-Jähriger mit einem Messer auf einen 27-Jährigen los.

Ein 15-Jähriger hat in der Halleschen Straße versucht, einen 27-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Doch der Wolfsburger blieb unverletzt, seine Lebensgefährtin alarmierte die Polizei. Diese konnte den Jugendlichen festnehmen. Er wird sich unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Der 27-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit seiner Freundin und seinem Kind in der Halleschen Straße unterwegs. In Höhe eines Einkaufsmarktes bemerkte er den 15-Jährigen, der ihn Anfang Oktober mit einem Messer bedroht hatte und unerkannt fliehen konnte (wir berichteten). Nach den bisherigen Ermittlungen sprach der Familienvater den Jugendlichen an und wollte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, um seine Personalien zu bekommen. Der 15-Jährige riss sich los und rannte weg.

In Höhe eines Geldinstitutes konnte ihn der Wolfsburger einholen. Da zog der Jugendliche plötzlich erneut ein Messer aus der Tasche und versuchte, auf den 27-Jährigen einzustechen. Der Mann konnte jedoch ausweichen, wurde nicht verletzt. Zeitgleich verständigte die Lebensgefährtin des Mannes die Polizei, die zeitnah eintraf. Die Personalien des Jugendlichen wurden festgestellt, das Messer wurde sichergestellt. Er wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben.

red

