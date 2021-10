Feuerwehr löscht Laube im Kleingärtnerverein in Wolfsburg

Reislingen. Durch einen Garten in Reislingen-West rücken die Einsatzkräfte zur Brandstelle im KGV Am Schäferbusch vor. Die Brandursache ist noch unklar.

Schwer heranzukommen war für die Einsatzkräfte der Feuerwehr an die Laube im Kleingärtnerverein Am Schäferbusch.

Gar nicht so leicht erreichbar war für die Feuerwehren eine Brandstelle am frühen Freitagabend. Dort brannte aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Gartenlaube im Kleingärtnerverein Am Schäferbusch.

Die zunächst alarmierte Berufsfeuerwehr rückte um 17.40 Uhr mit dem Löschzug aus, berichte Pressesprecher Daniel Lieske von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg am Sonntagabend: „Die besondere Herausforderung bei diesem Einsatz bestand darin, mit den Fahrzeugen und somit auch mit Mannschaft und Gerät so dicht wie möglich an die Einsatzstelle heranzukommen. Die Zuwegungen zu den Gartenlauben sind für die großen Fahrzeuge zu eng, so dass man sich schnell dazu entschied, sich über das Wohngebiet Reisligen-West den Zugang zu Einsatzstelle zu bahnen.“

Durch einen Wohnhaus-Garten erreichen die Einsatzkräfte die Brandstelle

Der Brandort war dann durch den Garten eines dahinterliegenden Wohnhauses erreichbar. Unter Atemschutz wurden die Flammen schnell bekämpft und anschließend ein Schaumteppich über die Brandreste verteilt, berichtete der Pressesprecher weiter.

Als die Dämmerung einsetzte und der Löschzug der BF aufgrund eines Folgeeinsatzes abrücken musste, wurde um 18.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Reislingen zu Nachlöscharbeiten und zum Ausleuchten der Einsatzstelle nachalarmiert. Sie übernahm im Hubertusring. Nach Lageerkundung und Temperaturkontolle mit einer Wärmebildkamera konnte nach einer weiteren halben Stunde „Feuer aus“ gemeldet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in der Gartenlaube aufgenommen.

