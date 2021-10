Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke in der Frankfurter Straße auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. (Symbolfoto)

Kriminalität in Wolfsburg

Kriminalität in Wolfsburg Unbekannter wirft in Wolfsburg Gegenstand von Brücke

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke in der Frankfurter Straße auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen, wie die Polizei mitteilt. Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Skoda auf der Frankfurter Straße aus Fallersleben kommend in Richtung Detmerode. Als die Wolfsburgerin unter der dortigen Fußgängerbrücke durchfuhr, bemerkte sie plötzlich einen lauten Knall.

Die geschockte Skoda-Fahrerin fuhr nach Hause und verständigte von dort die Polizei

Im Rückspiegel bemerkte sie eine Person auf der Brücke. Die geschockte Skoda-Fahrerin fuhr nach Hause und verständigte von dort die Polizei. An ihrem Auto war eine Beschädigung auf dem Dach erkennbar. Die Art des Wurfgegenstandes ist derzeit unklar. Die 68-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand leichter Schaden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red

