Taschendiebe stehlen in Wolfsburg Portemonnaies

Opfer von Taschendieben wurden am Mittwoch in Fallersleben und Westhagen eine 73-Jährige und eine 29-Jährige. Wie die Polizei mitteilt, habe bei der Tat in Fallersleben ein Mittäter den Ehemann der Rentnerin abgelenkt, um seinem Komplizen den Diebstahl der Geldbörse zu erleichtern. Das Ehepaar aus Fallersleben war am Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Mörser Straße einkaufen. Ihre Handtasche hatte die 73-Jährige an den Griff des Einkaufswagens gehängt. Als sie an einem Backwarenregal stand, näherte sich ihr ein Mann. Zeitgleich ließ ein älterer Mann in unmittelbarer Nähe ein Brot fallen. Der Ehemann half dem hilflos wirkenden Mann und verlor so kurzfristig seine Frau aus den Augen. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Rentnerin fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war.

So sah der Taschendieb aus

Der ältere Mann war 60 bis 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte eine normale Figur und einen weißen Haarkranz. Später wurde die Geldbörse auf dem Parkplatz einer Spedition einige Meter weiter gefunden. Das Bargeld fehlte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die 29-Jährige war am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Halleschen Straße einkaufen. Sie bezahlte ihren Einkauf und steckte ihr Portemonnaie in ihre Shopper-Handtasche. In ihrem Auto stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Der Frau ist keine Person aufgefallen, die den Diebstahl begangen haben könnte.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de