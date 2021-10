Diebe stehlen Handy und Attrappen aus Wolfsburger Geschäft

Wolfsburg. An der Tür eines Backshops in der Porschestraße scheitern die Täter. Einen Zusammenhang zwischen den Taten kann die Polizei nicht ausschließen.

Am Mittwochmorgen wurde in ein Geschäft in der Wolfsburger Fußgängerzone eingebrochen, in einem weiteren Laden blieb es bei dem Versuch, wie die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt mitteilt. Bei einem Telekommunikationsgeschäft schlugen die Täter die Glasscheibe der Eingangstür ein und stahlen ein Handy sowie mehrere Attrappen. An der Tür einer Back-Filiale scheiterten die Einbrecher.

Zunächst vermutete der Zeuge, dass noch ein Täter in dem Geschäft sei

Ein aufmerksamer Passant stellte am frühen Mittwochmorgen eine eingeschlagene Scheibe der Eingangstür des Telekommunikationsgeschäftes fest und verständigte umgehend die Polizei. Zunächst vermutete der Zeuge, dass noch ein Täter in dem Geschäft sei. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Polizei nicht. Eine nähere Inaugenscheinnahme im Innenraum ergab, dass offensichtlich ein Handy sowie diverse Handy-Attrappengestohlen worden waren.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch während die Polizeibeamten mit der Sachverhaltsaufnahme des Einbruchs beschäftigt waren, erschien die Mitarbeiterin einer Back-Filiale bei ihnen. Diese erklärte den Beamten, dass sie soeben festgestellt habe, das die Schiebetür des Geschäftes etwas geöffnet ist. Die Einbrecher konnten den Geschäftsraum aber offensichtlich nicht betreten.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de