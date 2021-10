Wolfsburg. Die Fläche umfasst 4000 Quadratmeter. Die Arbeiten am Rathaus A beginnen am Nordgiebel. Der Austausch der Platten wird 2,55 Millionen Euro kosten.

Bauarbeiten in Wolfsburg Stadt Wolfsburg lässt Steinplatten am Rathaus austauschen

An der Fassade des Rathauses A in Wolfsburg beginnt nun der Austausch von 4000 Quadratmetern Natursteinplatten. Die Arbeiten starten ab Montag, 11. Oktober, zunächst am Nordgiebel des Hochhauses, anschließend an den Längsseiten und zum Abschluss am Ratstrakt, wie die Stadt mitteilt. Das Bauende ist nach Angaben der Stadt für September 2022 vorgesehen. Sämtliche Arbeiten sollen tagsüber stattfinden. In insgesamt vier Bauabschnitten sollen die alten Natursteinplatten demontiert und im nächsten Schritt die neue Fassadenbekleidung angebracht werden. Ein vorzeitiges, teilweises Abrüsten inklusive der Stahlträgerkonstruktionen sei nach Fertigstellen des ersten Bauabschnittes geplant.

Innerhalb der Gewährleistungszeit stellte die Stadt Mängel an den Fassadenplatten fest

Die Stadt hatte im April vergangenen Jahres das Rathaus aus Sicherheitsgründen vollständig eingerüstet, um damit einen Schutz vor sich möglicherweise lösende Platten zu haben. Innerhalb der Gewährleistungszeit stellte die Stadt Mängel an den Fassadenplatten fest und hatte den Rechtsnachfolger der bauausführenden Firma zur Mangelbeseitigung aufgefordert. Eine beantragte gerichtliche Begutachtung der Fassade ergab, dass die bei der Sanierung 2012 von dem Unternehmen verwendeten Natursteinplatten nicht geeignet waren und ausgetauscht werden müssen. Das in dem Zusammenhang anhängige gerichtliche Verfahren der Stadt gegen die seinerzeit mit den Bauarbeiten beauftragte Firma sei noch nicht abgeschlossen. Der Austausch der Platten werde 2,55 Millionen Euro kosten. Mit weiteren 650.000 Euro schlage der Austausch der restlichen noch originalen Fassadenplatten am Ratstrakt inklusive der Überarbeitung der dortigen Fensterfläche zu Buche.

red

