Wolfsburg. Der Vorfall ereignete sich im August in der Nordstadt. Ein unbekannter Jogger griff die Frau unvorhersehbar an und berührte sie unsittlich.

Kriminalität in Wolfsburg Frau in Wolfsburg belästigt – Polizei veröffentlicht Phantombild

Nach der unsittlichen Belästigung einer jungen Wolfsburgerin am Mittwoch, 4. August, in einem Waldstück in der Nordstadt (wir berichteten), gibt es nun ein Phantombild, wie die Polizei mitteilt.

Unbekannter Jogger belästigt junge Wolfsburgerin auf einem Waldweg

Das war passiert: Gegen 18 Uhr ging eine junge Wolfsburgerin auf dem Fußweg am rückwärtigen Bereich des Waldfriedhofes aus Richtung Nordfriedhof in Richtung einer Sportanlage. Der Fußweg verläuft im Wald parallel zur Werderstraße, die sich entlang des Waldfriedhofes erstreckt und in Höhe der Sportanlage in die Franz-Marc-Straße mündet. An der Sportanlage, an der der Waldweg vorbeiführt, befindet sich eine alte Tennishalle. In dieser Höhe begegnete der jungen Wolfsburgerin ein Jogger. Als der unbekannte Läufer die Wolfsburgerin passierte, griff der Unbekannte plötzlich und unvorhersehbar die Frau an und berührte sie mehrfach unsittlich. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, setzte sich zur Wehr, stieß den Unbekannten von sich und lief davon. Der Unbekannte ließ daraufhin von seinem Opfer ab und lief in unbekannte Richtung davon.

Der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß

Das ist das Phantombild. Foto: Polizei Wolfsburg

Der männliche Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von auffallend schlanker Gestalt. Er hatte braune Augen, eine sonnengebräunte Haut und war dunkel gekleidet. Auffällig war, dass der Täter neben einer schwarzen Mütze, die einer Beanie gleichkam, auch schwarze Handschuhe und einen schwarzen Loop-Schal trug, den er bis über die Nase gezogen hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 4646-0 entgegen.

