In Vorsfelde schlagen Taschendiebe doppelt zu

Auf Geldbörsen hatten es Taschendiebe abgesehen, die im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde am Dienstagvormittag an zwei Stellen fast zeitgleich zuschlugen. Doch ein aufmerksamer 86-Jähriger konnte zumindest einen Diebstahl verhindern.

Der Vorsfelder war mit seinem Rollator in einem Blumengeschäft an der Neuhäuser Straße. Nach dem Verlassen des Ladens traten zwei südeuropäisch aussehende Frauen sehr nah an ihn heran und fragten nach Toiletten. Während der 86-Jährige antwortete, griff eine Frau nach der Geldbörse in seinem Rollator. Dies bemerkte der Senior und ergriff den Arm der Frau. Daraufhin ließ die Diebin die Börse fallen. Beide Frauen verließen den Parkplatz. Nach Zeugenaussagen waren sie zuvor in einem hellen Bulli mit ausländischem Kennzeichen aufgefallen.

Nicht so viel Glück hatte ein 75-jähriger aus dem Kreis Gifhorn, der zur gleichen Zeit in einem Geschäft An der Meine einkaufte. Er wurde am Kofferraum seines Pkw von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Nachdem sich der Mann entfernt hatte, bemerkte der Rentner, dass sein Portemonnaie fehlte. Der Dieb war etwa 55 Jahre alt, hatte ein osteuropäisches Aussehen und eine schlanke Statur mit Bauchansatz. Er wird auf 1,75 Meter geschätzt und hatte kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und Hose. Er sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05363) 809700 zu melden.

16-jährige Schülerin wird angefahren

Eine Golf-Fahrerin fuhr eine 16-jährige Schülerin am Dienstagmorgen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße an. Die 30-Jährige war mit ihrem Golf in Richtung Fallersleben unterwegs. In Höhe der Ampel an der Major-Hirst-Straße lief plötzlich die Schülerin über die Straße. Sie hatte die rote Ampel missachtet, da sie den auf der anderen Straßenseite haltenden Bus erreichen wollte. Die Pkw-Fahrerin bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich.

Autofahrer mit 1,57 Promille unterwegs

Am Mittwochmorgen hielt eine Streifenbesatzung einen Passat-Fahrer in der Theodor-Heuss-Straße an. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Auf Befragen entgegnete der Fahrer, am Abend zuvor Alkohol getrunken zu haben. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Im Anschluss stellten die Polizeibeamten den Führerschein sowie den Autoschlüssel sicher.

red

