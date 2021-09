Eine harmlose Betriebsfeier endet in Wolfsburg blutig

Eigentlich sollte es eine schöne Feier unter Arbeitskollegen werden. Doch das, was sich dann auf dem Gelände eines Wolfsburger Betriebs ereignete, war alles andere als entspannt und endete mit einem Polizeieinsatz und einer blutigen Kopfplatzwunde.

Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich ein 43-Jähriger jetzt vor dem Strafrichter verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann zur Last gelegt, einem anderen Mann grundlos mit einer leeren Bierflasche drei- bis viermal auf den Kopf geschlagen zu haben.

Der Angeklagte bestätigt die Vorwürfe

„Die Vorwürfe sind teilweise richtig“, sagte der Angeklagte. „Die Schläge mit der Flasche sind richtig.“ Doch zuvor habe es eine verbale Auseinandersetzung mit seinem Kollegen gegeben, in deren Verlauf dieser ihm an den Hals gegangen sei und ihn gewürgt habe. „Dann habe ich Panik bekommen, so dass es zu dieser dummen Kurzschlussreaktion kam“, sagte er. „Ich habe zugeschlagen, damit er von mir ablässt. Ich war total perplex über das Geschehene und konnte selbst gar nicht glauben, dass ich das gemacht hatte. Außerdem war ich schockiert. Es passiert einem nicht jeden Tag, dass einem der Kollege an den Hals geht.“

Als er gesehen habe, dass sein Kollege durch den Schlag blute, habe er gesagt, dass Hilfe für ihn geholt werden müsse. Doch der Kollege sei völlig außer sich und gar nicht zu beruhigen gewesen. Erst ein weiterer Kollege habe dafür gesorgt, dass beide Männer nicht mehr aneinander gerieten.

Der Geschädigte blieb der Verhandlung fern

Der Geschädigte sowie eine weitere an der Feier beteiligte Kollegin waren als Zeugen geladen. Sie blieben der Verhandlung jedoch unentschuldigt fern. „Die trauen sich nicht oder wollen nicht“, sagte ein 30-jähriger Kollege, der ebenfalls als Zeuge geladen war. Für die beiden Zeugen wird ihr Fernbleiben teuer. Die Staatsanwältin beantragte, gegen jeden ein Ordnungsgeld in Höhe von 200 Euro zu verhängen.

Der 30-Jährige berichtete, dass der Geschädigte am Tattag viel gegen den 43-Jährigen gepöbelt habe und auf Krawall aus gewesen sei. Als der Geschädigte angedroht habe, er wolle den 43-Jährigen totschlagen, habe er das für Spaß gehalten. Doch dann habe er selbst erlebt, wie der Mann den 43-Jährigen gewürgt habe, bis dieser keine Luft mehr bekommen habe. Er sei dann dazwischen gegangen und habe schließlich die Polizei gerufen.

Die Staatsanwältin plädiert auf Freispruch

Alle Feiernden hätten an jenem Abend einiges getrunken, berichtete ein 26-jähriger Polizist. „Gefühlt wird da keiner unter einer Promille gewesen sein“, sagte er. „Der Angeklagte war am Ende von allen Beteiligten der Ruhigste“, beschrieb der die Situation. Vielmehr seien der Geschädigte und der 30-Jährige aggressiv gewesen und hätten nach den Beamten geschlagen und versucht, sie zu kratzen. Im Streifenwagen sitzend, habe der 30-Jährige mit seinem Kopf gegen die Scheibe geschlagen. Der 30-Jährige berichtete freimütig, dass gegen ihn wegen dieser Feier in nächster Zeit ein Prozess vor dem Landgericht anstehe.

„Der Anklagevorwurf hat sich teilweise bestätigt“, sagte die Staatsanwältin. Zwar habe der Angeklagte mit der Flasche zugeschlagen, jedoch nicht ohne Grund. Die Tatsache, dass die Flasche heil geblieben sei, spreche auch dafür, dass der Angeklagte sich durch den Schlag befreien wollte, da er sonst mit mehr Kraft und in einem anderen Radius zugeschlagen hätte. Sie plädiert auf Freispruch. Der Richter sprach den Angeklagten frei.

