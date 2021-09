So stimmten die Wolfsburger bei der Oberbürgermeister-Stichwahl

Dennis Weilmann und Iris Bothe traten zur Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Wolfsburg an.

Mit zunehmender Auszählung der Wahllokale wurde am Sonntag rasch immer klarer, dass CDU-Kandidat Dennis Weilmann der Gewinn der Oberbürgermeister-Wahl nicht mehr zu nehmen war. Doch Gegenkandidatin Iris Bothe, aufgestellt von der SPD, konnte einige Stadt- und Ortsteile für sich verbuchen. Und teils waren die Mehrheiten hauchdünn.

Keine Chance hatte Weilmann gegen Bothe zum Beispiel in der Stadtmitte mit 57,0 Prozent für die Parteilose, am Hohenstein mit 56,9 und am Köhlerberg mit 55,4 Prozent. Entsprechend holte er dort mit 43,0 (Stadtmitte), 43,1 (Hohenstein) und 44,6 Prozent (Köhlerberg) seine schlechtesten Resultate.

Dafür punktete Weilmann in den meisten anderen Stadt- und Ortsteilen. Den Spitzenwert von 67,0 Prozent erzielte er in Mörse, gefolgt von 65,6 in Nordsteimke und 64,9 in seinem Wohnort Wendschott.

Teils war es aber auch extrem knapp, wie ein Blick auf die absoluten Wählerstimmen beispielhaft zeigt: In Rothenfelde errang Weilmann 120 Stimmen, Bothe 118; Und in Heßlingen bekam Bothe 194 Stimmen, Weilmann 188.

