Wolfsburger attackiert Polizisten und kommt in Psychiatrie

Ein betrunkener 42-Jähriger hat in der Nacht zu Montag einen Polizisten angegriffen und verletzt. Vorangegangen war eine Ruhestörung in der Fritz-Reuter-Straße. Nach einem Alkoholtest, der einen Wert von 1,8 Promille ergab, wurde der Wolfsburger in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der attackierte Polizist ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig.

Der 42-jährige Mann hatte Sonntagnacht einen solchen Lärm in seiner Wohnung verursacht, dass die Polizei verständigt wurde. Die Beamten stellten sehr laute Musik fest und sprachen den Wohnungsinhaber an. Dieser machte einen leicht verwirrten und alkoholisierten Eindruck, versprach jedoch, die Musik leiser zu stellen. Doch eine halbe Stunde später kam es zu einem erneuten Einsatz, da der Wolfsburger nun offensichtlich in seiner Wohnung randalierte.

Der 42-Jährige hantierte mit einem Messer

Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen zu der Anschrift. Durch ein Fenster konnten die Beamten sehen, wie der Mann durch seine Wohnung lief, um sich schlug und mit einem Messer hantierte. Der 40-jährige Polizeibeamte sprach den Mann durch das Fenster an und konnte ihn dazu bewegen, vor die Tür zu kommen. „Hier verhärtete sich der Eindruck, dass sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befand“, teilte die Polizei mit.

Plötzlich habe der Mann gezielt und mit hoher Kraft in Richtung des Beamten geschlagen, heißt es weiter. Dieser konnte sich gerade noch abducken, wurde jedoch mit voller Wucht am Hinterkopf verletzt. Der 42-Jährige wurde umgehend durch weitere Polizeibeamte fixiert. Dabei wehrte sich der Mann erheblich. Zusätzlich wurden ihm Handfesseln angelegt und er wurde in Gewahrsam genommen. Der Einsatz wurde durch eine Body-Cam aufgezeichnet.

In der Dienststelle ergab ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille. Aufgrund des offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes wurde der Wolfsburger in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der attackierte Polizeibeamte wird derzeit im Klinikum behandelt.

Ersthelferin in der Porschestraße bestohlen

Am Freitagnachmittag wurde eine 62-jährige aus Rühen in der Porschestraße bestohlen, als sie einer schwangeren Frau zu Hilfe kam. Das Opfer war in einem Bekleidungsgeschäft einkaufen, als sie eine schwangere Frau bemerkte, die auf dem Boden lag. Die Rühenerin handelte sofort und brachte die Frau in eine stabile Lage. Dazu stellte sie ihre Handtasche ab. Unvermittelt kam eine unbekannte Frau hinzu. Diese bedrängte die Ersthelferin und schob ihre Handtasche zur Seite.

Nachdem ein Rettungswagen die Schwangere aufgenommen hatte, wollte die 62-Jährige an der Kasse bezahlen. Nun stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Diebin war etwa 40 Jahre und schlank. Sie trug einen beigefarbenen Mantel und ein beigefarbenes Kopftuch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Motorradfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Am Samstagnachmittag verlor ein 20-jähriger Wolfsburger im Lehmkuhlenfeld in Hattorf aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. In Höhe eines Ateliers verlor er am Ende einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte weg. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

red

