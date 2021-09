Kunstkalender 2022: Verkauf ab 30. September

12 Künstler mal 17 Kunstkalender macht 27 geförderte Ausbildungsplätze: Diese Rechnung folgt keinen mathematischen Grundregeln, sondern bringt das langjährige Engagement der Künstlergruppe 10KW auf den Punkt, wie die Wolfsburg AG mitteilt. Die Künstlergruppe setzt mit der neuen Ausgabe des ready4work-Kunstkalenders für das Jahr 2022 in Kooperation mit dem Kunstmuseum Wolfsburg diese Tradition fort. Ab dem 30. September ist die 18. Ausgabe in einer auf 400 Stück limitierten handsignierten Auflage im Handel erhältlich. Der Erlös fließt zu 100 Prozent an den Regional-Verbund für Ausbildung (RVA), der damit zusätzliche Ausbildungsplätze in Wolfsburg, Gifhorn und Helmstedt schafft. Die Kunstwerke für den Kalender steuerten in diesem Jahr die 10KW, der Gastkünstler Bernd Schulz und das Kunstmuseum bei.

Motive des Kalenders

Die Motive aus dem aktuellen Kunstkalender 2021 sind vom

20. November bis 9. Januar 2022 in einer Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen.

Die Volkswagen Group Services GmbH und die Wolfsburg AG unterstützten die Produktion als Sponsoren. Ab dem 30. September ist der Kalender zum Preis von

25 Euro an folgenden Verkaufsstellen in Wolfsburg erhältlich: Museumsshop im Kunstmuseum, Buchhandlung Sopper Vorsfelde, Geschäftsstelle der Wolfsburger Nachrichten, Kultur-Info im Alvar-Aalto-Kulturhaus, Buchhandlung Thalia, Wolfsburg-Store am Hauptbahnhof, Volkswagen-Shop Tor 17.

Bestellung des Kalenders

Bestellungen des Kalenders nimmt das Team ready4work unter Angabe der Adresse und Stückzahl per E-Mail an info@ready4work.de oder unter (05361) 8971950 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de