Alkoholisiertes Duo hält die Wolfsburger Polizei auf Trab

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wollte vor der Polizei flüchten. Doch er kam nicht weit. Auf der Wache zeigte der Alkoholtest bei dem 27-Jährigen dann 2,07 Promille an. Sein Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt.

Am frühen Sonntagmorgen war eine Streifenbesatzung auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben unterwegs. Auf dem Radweg bemerkte sie den E-Scooter-Fahrer, der Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Der Wolfsburger erklärte sich mit einem Test einverstanden, war jedoch aufgrund seines Alkoholkonsums nicht in der Lage, diesen durchzuführen.

Der E-Scooter-Fahrer versuchte zu flüchten

Auf dem Weg zum Streifenwagen flüchtete der 27-Jährige plötzlich, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung eingeholt werden, schildert die Polizei. Der Wolfsburger wurde kurzfristig auf dem Boden fixiert und ihm wurden Handschellen angelegt, um eine weitere Flucht zu verhindern. Im Anschluss wurde er zur Wache transportiert.

Hier übergab der 27-Jährige auch seine Brieftasche mit Ausweispapieren, von denen er vorher behauptet hatte, diese nicht bei sich zu tragen. Der zweite Alkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, da der Wolfsburger mit der Sicherstellung nicht einverstanden war.

Wolfsburger tritt Außenspiegel ab

Ebenfalls am Sonntagmorgen beschädigte ein 26-jähriger Wolfsburger zwei geparkte Pkw in der Schillerstraße und im Kaufhof-Rondell, in dem er die rechten Außenspiegel abtrat. Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei verständigt. Der Mann war ihm schon mehrfach in der Nacht durch aggressives und lautes Verhalten aufgefallen. Die Beamten trafen auf den Wolfsburger, der ihnen auf der Schillerstraße in Richtung Kleiststraße entgegenkam.

Der 26-Jährige war stark alkoholisiert und aggressiv. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Der Mann ist in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Er wurde in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen. Währenddessen war einer Streifenbesatzung ein weiterer beschädigter Pkw gemeldet worden, bei dem ebenfalls der rechte Außenspiegel abgetreten worden war.

