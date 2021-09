Jogger belästigt Frau an Wolfsburger Bushaltestelle

Nachdem ein Jogger am Sonntagmorgen eine 27 Jahre alte Frau an der Bushaltestelle Pauluskirche in Wolfsburg belästigt hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die 27-Jährige hatte demnach an der Bushaltestelle gewartet, um von dort aus zu ihrer Arbeit zu fahren. Gegen 11 Uhr wurde sie von einem Jogger angesprochen, der sie in der Folge verbal sexuell belästigte, beschreibt die Polizei. Da die Frau deutlich ausgedrückt habe, dass sie das nicht wolle, sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Ähnlicher Fall aus dem August

Bereits am 4. August hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Gegen 18 Uhr war eine junge Wolfsburgerin auf dem Fußweg am rückwärtigen Bereich des Waldfriedhofes in einer Sportanlage in Höhe Tennishalle von einem vorbeilaufenden Jogger mehrfach unsittlich berührt worden, so die Polizei damals. Die Frau hatte geistesgegenwärtig reagiert, sich zur Wehr gesetzt, den Unbekannten von sich gestoßen und sei – wie auch der Täter – geflüchtet.

Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.

red

