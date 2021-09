Alkoholtest Polizei stoppt Skoda-Fahrerin in Schöningen mit 3,28 Promille

Mit 3,28 Promille war eine Autofahrerin in Schöningen unterwegs.

Schöningen. In Schöningen fuhr eine Frau am Mittwochabend in Schlangenlinien von einem Supermarktparkplatz. Die Polizei konnte sie kurz darauf stoppen.