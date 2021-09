Wolfsburg. Vor der Tür eines Friseursalons war in der Nacht zu Montag Feuer gelegt worden. Doch der Brand wurde erst am nächsten Morgen entdeckt.

Die Polizei Wolfsburg ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. In der Bahnhofspassage war vor einem Friseursalon Feuer gelegt worden.

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses in der Wolfsburger Bahnhofspassage. Ein Unbekannter hatte in der Nacht zu Montag Feuer vor der Tür eines Friseurgeschäftes gelegt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Gegen 8.15 Uhr am Montagmorgen war das Feuer von dem 40-jährigen Betreiber des Friseursalons entdeckt. Zudem war die Tür seines Geschäftes eingeschlagen worden, und starke Brandspuren waren sichtbar. In dem Salon selbst war nichts beschädigt. Der Betreiber verständigte umgehend die Polizei. Erst Ermittlungen ergaben, dass das Feuer vermutlich schon gegen 3 Uhr gelegt wurde. Die Feuerwehr wurde in der Nacht nicht verständigt. Wie der Brand entstanden ist, beschäftigt nun die Brandermittler.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Polizei- und Justizmeldungen aus Wolfsburg:

Nur einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass in den darüber liegenden Wohnungen keine Personen verletzt und kein größerer Gebäudeschaden eingetreten ist. Es wird wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung und/oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de