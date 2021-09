Bundestags-Kandidaten für Wolfsburg und Helmstedt im Live-Stream

Wolfsburg/Helmstedt/Gifhorn. Die Kandidaten treten für den Wahlkreis 51 an, der auch Samtgemeinden im Kreis Gifhorn umfasst. So verfolgen Sie die Diskussion heute ab 18 Uhr.

Die Kandidaten treten für den Wahlkreis 51 an, der auch Samtgemeinden im Kreis Gifhorn umfasst. So verfolgen Sie die Diskussion am 13. September.

Nach der Wahl ist vor der Wahl, sprich: Den Kommunalwahlen in Niedersachsen (am 12. September) schließen sich zwei Wochen später die Bundestagswahlen an. Mit der wird also am 26. September entschieden, wer direkt aus dem jeweiligen Wahlkreis ins Berliner Parlament einzieht. Die Zweitstimme bestimmt über die Sitzverteilung aller Parteien.

Noch ist Zeit, diese Entscheidung zu treffen: Welcher Kandidatin, welchem Kandidaten trauen Sie zu, dass sie oder er den Wahlkreis 51 und damit die kreisfreie Stadt Wolfsburg, den Landkreis Helmstedt sowie die Samtgemeinden Brome und Boldecker Land am besten im Bundestag vertritt.

Livestream mit Kandidaten zur Bundestagswahl ab 18 Uhr

Diese Frage wollen wir klären, und zwar online in einem Live-Stream. Den gibt es am heutigen Montag an dieser Stelle zu sehen. Los geht es um 18 Uhr.

Dazu eingeladen wurden von uns die Bewerberinnen und Bewerber, deren Parteien aktuell im Bundestag vertreten sind. Analog zur Reihenfolge auf dem Stimmzettel sind dies: Andreas Weber (CDU), Falko Mohrs (SPD), Kristin Krumm (FDP), Stephanie Scharfenberg (AfD), Frank Bsirske (Grüne) und Bernd Mex (Linke).

Diskussion per Zoom-Konferenz

Die digitale Format ersetzt eine Podiumsdiskussion mit Publikum vor Ort, auf die wir wegen der Pandemie verzichtet haben. Die Online-Veranstaltung wird am Montag, 13. September, ab 18 Uhr per Zoom-Konferenz stattfinden. Zuschalten können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger auf unseren Internetseiten: www.wolfsburger-nachrichten.de; www.helmstedter-nachrichten.de und www.gifhorner-rundschau.de.

Was die Bundesrepublik aktuell bewegt, schlägt in vielen Wahlkampfveranstaltungen durch: der Umgang mit Corona, die Ausstattung der Schulen, Mieten, Renten, Altenpflege, Digitalisierung, Klimaschutz, Arbeitsmarkt, Transformation in der Autoindustrie und in vielen anderen Branchen – all das sind Themen, zu denen die Parteispitzen regelmäßig Stellung nehmen.

Was die Region bewegt

Wir aber wollen von den hiesigen Bewerberinnen- und Bewerbern erfahren, wie sie zu Themen stehen, die lokale und regionale Bedeutung haben: Muss die Wohnungsbauoffensive in Wolfsburg anders gedacht werden? Was sagen Sie zu der möglichen Entwicklung eines Gewerbegebiets an der A 39 bei Scheppau? Apropos A 39: Halten Sie am Beschluss der Bundesregierung fest, die Lücke im Autobahnnetz zwischen Wolfsburg und Lüneburg schließen?

Moderiert wird der Live-Stream von Markus Kutscher und Dirk Kühn, den Leitern der Wolfsburger Nachrichten beziehungsweise Gifhorner Rundschau, sowie von Jürgen Paxmann, dem stellvertretenden Leiter der Helmstedter Nachrichten.

