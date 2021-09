Umweltschutz Waldumbau und Wiedervernässung in Wolfsburg

Im Kompensationspool Barnbruch-Stellfelde im Waldgebiet Barnbruch zwischen Wolfsburg und Gifhorn setzen die Niedersächsischen Landesforsten die in den vergangenen Jahren begonnenen Renaturierungsarbeiten fort. Beginnen werden die Landesforsten mit Maßnahmen im Kiefernwald auf der letzten Teilfläche des Pools. Auf rund zehn Hektar werden die Landesforsten den nicht standortgerechten Kiefernwald auflichten, um den Waldumbau und die Wiedervernässung des Waldstücks vorzubereiten, wie die Landesforsten mitteilen.

Die Holzerntemaschine wird den dunklen Nadelforst auflichten

Holger Orthmann, der zuständige Projektleiter des Kompensationspools Barnbruch-Stellfelde vom Niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel, erklärt das Vorgehen: „Wir beginnen die Instandsetzungsarbeiten auf dem letzten Teilstück mit der Entnahme der rund 70 Jahre alten Kiefern mithilfe eines Harvesters. Die Holzerntemaschine wird den dunklen Nadelforst auflichten, um für die neue Waldgeneration Licht zu schaffen und zum anderen die vorhandenen Entwässerungsgräben freizulegen“.

Ein Harvester im Einsatz. Foto: Niedersächsische Landesforsten

Bei der Holzernte blieben Habitatbäume grundsätzlich unberührt. Hierzu zählten vor allem Höhlen- und Horstbäume. Außerdem blieben besonders starkastige und urige Exemplare stehen, um der nachfolgenden Waldgeneration viel Struktur zu verleihen. Ein weiterer Vorteil der Auflichtung sei, dass die verbleibenden Kiefern nur noch einen Bruchteil des Wassers „verbrauchten“ und somit die Wiedervernässung des Gebietes gefördert werde.

Durch die Maßnahmen soll ein wertvoller feuchter/nasser Eichen-Mischwald entstehen

„Auf der letzten Teilfläche ist in den vergangenen Jahren durch den Einflug von Samen vieler verschiedener Laubbaumarten, wie Weiden, Birken und Erlen, eine ausgezeichnete Waldverjüngung entstanden. Auch viele kleine Eichen lassen sich auf der Fläche finden, die zum Beispiel durch den Eichelhäher in die Fläche gebracht worden sind. Diese jungen Bäume werden von der Auflichtung stark profitieren. Bereiche, die auf natürlichem Wege noch nicht ,verjüngt‘ sind, werden anschließend mit Stieleichen bepflanzt“, so Orthmann weiter.

Anfang Oktober soll die Entnahme der Kiefern in der Kompensationspoolfläche abgeschlossen sein. In einem weiteren Schritt sollen noch in diesem Jahr Eichen gepflanzt werden und das vorhandene ehemalige Grabensystem, das der Entwässerung und Urbarmachung der Waldfläche diente, verschlossen werden.

Durch die Maßnahmen soll ein wertvoller feuchter/nasser Eichen-Mischwald mit Partien aus Sumpf- und Bruchwald entstehen und als Biotop für viele Tier und Pflanzenarten dienen.

