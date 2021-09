Wolfsburger Polizei warnt: Zurzeit viele Taschendiebe aktiv

Vier Diebstähle aus Handtaschen wurden bei der Wolfsburger Polizei am Donnerstag angezeigt. Ob es zu weiteren Taten kam, ist laut Mitteilung der Polizei derzeit nicht bekannt. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht.

Die Frau stellt fest, dass der Reißverschluss der Innentasche ihres Korbes geöffnet ist

Um 10.45 Uhr kaufte eine 63-jährige Wolfsburgerin in einem Geschäft im Schlesierweg ein. Sie stellte ihren Einkaufskorb in einen Einkaufswagen. In der Obst- und Gemüseabteilung war sie kurzfristig durch das Einpacken von Ware abgelenkt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Innentasche ihres Korbes geöffnet war und die Geldbörse fehlte.

Dieb stiehlt Rucksack aus Fahrradkorb – die Frau hatte zuvor Bargeld abgehoben

Die nächste Tat ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Innenstadt. Eine 63-jährige Wolfsburgerin holte in der Porschestraße Geld von der Bank und steckte dies mit ihrem Portemonnaie in ihren Rucksack. Diesen legte sie in einen auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades befestigten Fahrradkorb. Danach fuhr sie über die Schillerpassage in Richtung Gustav-Freytag-Straße. Als sie an der Treppe zur Heinrich-Heine-Straße von ihrem Rad abstieg, bemerkte sie, dass ihr Rucksack nicht mehr in dem Korb lag. Sie verständigte ihren Mann, der auf ihrem Handy, das sich im Rucksack befand, anrief. Es meldete sich eine Frau, die in diesem Moment den Rucksack im Fontanehof gefunden hatte. Die 63-Jährige fuhr umgehend dorthin, musste jedoch feststellen, dass aus ihrer Geldbörse das zuvor abgehobene Geld gestohlen worden war.

Dieb schlägt im Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße zu

Ein weiterer Diebstahl fand in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße statt. Eine 81-Jährige hielt sich zwischen 13 und 18 Uhr in ihrer Parzelle auf. Sie stellte ihre Handtasche auf einen Stuhl des Gartenhauses und war im Garten beschäftigt. Als sie gegen Abend wieder nach Hause wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse und Brieftasche.

Mann passt Moment ab, als eine Frau abgelenkt ist

Zu der bisher letzten Tat kam es am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Alten Brauhaus in Fallersleben. Gegen 16 Uhr war eine 58-jährige Wolfsburgerin mit ihrem Hund unterwegs und setzte sich auf eine Bank am Teich. Ihre Tragetasche stellte sie neben sich. Mit etwas Abstand saß ein Mann ebenfalls auf der Parkbank. Um ihrem Hund etwas zu trinken zugeben, nahm sie eine Trinkflasche aus der Tasche und beugte sich zu ihm. Als sie später wieder zu Hause war, stellte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies fest. Zu den Taten gibt es bisher keinerlei Hinweise und/oder Personenbeschreibungen.

Präventionsbeauftragter: Umgang mit Hand- und Einkaufstaschen ist oft zu sorglos

Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, weist darauf hin, dass der Umgang mit Hand- und Einkaufstaschen oft zu sorglos sei. Die Personen fühlten sich sicher, wenn sie in der Nähe ihrer Taschen seien. „Dies ist jedoch ein Trugschluss“, so Dedolf. „Taschendiebe sind sehr geschickt und schnell. Sie verwickeln die Betroffenen in Gespräche, umarmen sie freundlich oder bitten um Hilfe, um diese abzulenken. Entweder greifen sie dann selber zu, oder ein Komplize führt die Tat aus.“

Am besten wird die Geldbörse in verschlossenen Innentaschen am Körper aufbewahrt

Insbesondere ältere Menschen gerieten in den Fokus der Diebe. Deshalb der dringende Hinweis, Taschen mit dem Verschluss nach innen am Körper zu tragen und den Trageriemen quer über den Oberkörper zu legen. „Beim Einkaufen sollte die Geldbörse nicht in die Einkaufstasche, den Einkaufswagen oder den Rollator gelegt werden, und auch Handtaschen sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben“, erläutert der Präventionsbeauftragte. Am besten werde die Geldbörse in verschlossenen Innentaschen am Körper aufbewahrt. Man sollte sich nicht bedrängen lassen. Geschehe dies doch, sei es wichtig, umstehende Personen laut und deutlich um Hilfe zu bitten. „Wenn etwas Verdächtiges oder ein Diebstahl beobachtet wird, sollten sich so gut wie möglich Personenbeschreibungen und/oder Fahrzeuge gemerkt und umgehend die Polizei informiert werden“, sagt Dedolf.

red

