Wolfsburger Impfzentren gehen in den Endspurt

Vom 31. August bis einschließlich 2. September besteht in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Impfzentrum im Congress-Park zum letzten Mal die Möglichkeit, die Erstimpfung mit dem Impfstoff von Biontech zu bekommen. (Symbolfoto)

Wolfsburg. In den Impfzentren in der City-Galerie und den Designer-Outlets wird auch am verkaufsoffenen Sonntag, 29. August, geimpft.