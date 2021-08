Polizei Wolfsburg stoppt Autofahrer mit 2,55 Promille

Erst am Sonntagmorgen war ein E-Scooter-Fahrer von der Polizei Wolfsburgmit 2,41 Promille gestoppt worden. Wenige Stunden später wurde dann ein Autofahrer von den Beamten mit Alkohol am Steuer erwischt – dank einer aufmerksamen Zeugin. Der Alkoholtest ergab bei dem 31-jährigen Mann einen Wert von 2,55 Promille.

Die Zeugin war am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr auf der Helmstedter Straße in Vorsfelde unterwegs, als ihr ein VW-Passat auffiel, der in starken Schlangenlinien in Richtung Neuhäuser Straße unterwegs war. Der Fahrer kam dabei mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr den Grünstreifen, touchierte den Bordstein oder geriet sogar in den Gegenverkehr, wie die Zeugin der Polizei berichtete.

Der alkoholisierte Fahrer fuhr bis zu 70 Stundenkilometer schnell

Dabei steuerte der Fahrzeugführer seinen Wagen mit einer wechselnden Geschwindigkeit in der Bandbreite von 30 bis 70 Stundenkilometern. Die Zeugin alarmierte die Polizei und gab den Beamten eine fortlaufende Standortmeldung durch. Nachdem der Fahrzeugführer die Landesstraße 290 am Kreisel in Richtung Hehlingen verlassen hatte, konnte ihn die Polizei auf der Straße An den Äckern stoppen.

Bei der Kontrolle fielen den Beamten sofort heftige Ausfallerscheinungen und starker Alkoholgeruch in der Atemluft des 31 Jahre alten Fahrers aus Halberstadt auf. Ein Atemalkoholtest ergab dann den Wert von 2,55 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

