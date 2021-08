Es geht um die Currywurst

„Ich bin am Wochenende in der Hauptstadt – und mache für Sie den Test. Welche Currywurst schmeckt besser: Berliner oder VW-Currywurst?“

Wolfsburg ist nicht nur für seine Autos, sondern auch für die VW-Currywurst bekannt. Das wurde in den letzten Tagen im Zuge des Currywurst-Gate bei Volkswagen wieder einmal mehr deutlich. Die eigentliche Stadt der Currywurst ist aber Berlin. In den Nachkriegsjahren soll die Currywurst dort nämlich erfunden worden sein. Aus dem Stadtbild sind die Currywurstbuden inzwischen nicht mehr wegzudenken. Und darüber, wo es in der Hauptstadt die beste Currywurst gibt, streiten sich die Geister. Konnopke’s Imbiss im Ortsteil Prenzlauer Berg soll eine gute Adresse sein. Ich bin am Wochenende in der Hauptstadt – und mache für Sie den Test. Welche Currywurst schmeckt besser: Berliner oder VW-Currywurst? Das wird nicht leicht...

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo pefs nbjmfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef#?kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de