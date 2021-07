Auto- und Radfahrer in Wolfsburg haben 3,59 und 3,24 Promille

Wolfsburg. Abermals registriert die Polizei in Wolfsburg zwei Verkehrsteilnehmer, die deutlich alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Die Polizei hat einen Autofahrer und einen Fahrradfahrer erwischt, die betrunken waren. Zeugen hatten sich am Mittwoch um 18.50 Uhr bei der Polizei gemeldet. Im Kurt-Schumacher-Ring in Detmerode sei ein Mercedes-Fahrer alkoholisiert unterwegs. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und stoppte den Fahrer in Höhe des Haydnrings. Der 58-Jährige hatte 3,59 Promille, wie ein Alkoholtest ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt. „Während der Maßnahme zeigte der 58-Jährige kein Unrechtsbewusstsein und verhielt sich völlig uneinsichtig“, teilt Polizeisprecher Thomas Figge mit.

Betrunkener Fahrradfahrer stürzt auf dem Radweg an der Breslauer Straße

Nicht sehr viel weniger alkoholisiert war ein 63-jähriger Fahrradfahrer, der am Mittwochabend gegen 18.37 Uhr auf dem Radweg an der Breslauer Straße stürzte. Eine Passantin hatte den leicht verletzten am Boden liegend aufgefunden und die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 3,24 Promille. Der Fahrradfahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Erst am Dienstag hatte die Polizei bei zwei Verkehrsteilnehmern deutlich erhöhte Alkoholisierungsgrade festgestellt.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug zu führen

Die Polizei beobachtet diese Entwicklung mit Sorge und warnt ausdrücklich davor, unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug zu führen. „Sie sind nicht nur für sich, sondern insbesondere für andere Verkehrsteilnehmer eine enorme Gefahr. Es ist unverantwortlich, alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen und somit Leib und Leben anderer zu gefährden“, so Figge.

red

