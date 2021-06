Mit unserem EM-Aus habe ich nichts zu tun. Ich schwör’s. Auch nicht all diejenigen, die mir vor einer Woche schrieben, dass sie ebenfalls keine Lust mehr auf Pandemie-Fußball hätten. Die schwören’s auch. Nun aber den Blick nach vorn auf Wichtiges gerichtet. Selber bewegen macht doch sowieso am meisten Spaß, oder? Und da gibt es vom 12. Juli an eine Menge zu tun in unserer Stadt. Gegen Corona-Frust und Lockdown-Pfunde und EM-Blues und überhaupt. Ins Kanu steigen, Karate lernen, Linedance machen oder Taichi - die Reihe, die der Stadtsportbund mit seinen Vereinen aufgelegt hat, lässt doch wohl viele Sportlerherzen höher schlagen. Alles ist kostenfrei und unkompliziert. Man geht hin und macht mit. Move it!

Bdiu Xpdifo hfiu ebt Qsphbnn- bn 28/ Kvmj mpdlu {vefn fjo {vtåu{mjdifs Blujpotubh efs Wfsfjof/ Xpmgtcvsht Tqpsutpnnfs lboo lpnnfo² Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. =fn?=tqbo dmbttµ#fnbjm# 0?=tqbo dmbttµ#fnbjm# 0?=tqbo dmbttµ#fnbjm# 0?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de