Polizei Wolfsburg stoppt betrunkene Auto-, Rad- und Rollerfahrer

Freitagnacht gegen 3.30 Uhr ist ein 45-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg in betrunkenem Zustand auf dem Parkplatz in den Allerwiesen unterwegs gewesen. Beim Aussteigen fiel er einer Personengruppe auf, da er stark torkelte und laut war, so die Polizei. Der verständigten Streifenbesatzung gab sich der 45-Jährige als Autofahrer aus. Noch während der Befragung wurde der Mann zunehmend aggressiver, und es kam zu einem Widerstand mit den Beamtinnen und Beamten, bei dem er mit Händen und Füßen um sich schlug und trat. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte der Wolfsburger zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert werden.

Auf dem Weg zur Blutentnahme war der Wolfsburger weiterhin sehr aggressiv und beleidigte die eingesetzte Streifenbesatzung durchgängig. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

1,61 Promille – Radfahrer kommt ins Krankenhaus

Mit seinem Fahrrad ist in der Nacht zu Sonntag auf der Brechtorfer Straße ein 44-jähriger Wolfsburger gestürzt. Er war laut Polizei in Richtung Vorsfelde unterwegs und kam auf Höhe der Bushaltestelle Am Anger zu Fall und blieb verletzt liegen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der 44-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest zeigte einen Wert von 1,61 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er kurz vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum transportiert, wo er neben der medizinischen Versorgung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

2,44 Promille – Anzeige gegen E-Scooter-Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Unterdessen kontrollierte die Polizei Sonntag gegen 0.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer. Im Gespräch nahmen die Polizeibeamten bei dem Wolfsburger Atemalkohol war. Ein freiwilliger Alco-Test ergab einen Wert von 2,44 Promille, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Der 29-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

