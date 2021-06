Einbrecher stehlen Mobiltelefone aus Telekom-Shop in Wolfsburg

Wolfsburg. Diebe haben in Wolfsburg zugeschlagen – im Telekom-Shop. Außerdem waren Räder-Diebe erneut aktiv – in Sandkamp.

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in den Telekom-Shop in der Porschestraße eingebrochen. Der Schaden, den die Täter angerichtet haben, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit, wie die Polizei mitteilt. Die Täter gelangten gegen 2.45 Uhr über die Porschestraße zu der Haupteingangstür des Ladens. Sie zerstörten eine Glasscheibe der doppelflügeligen Eingangstür und stahlen Mobiltelefone – wie viele, steht noch nicht fest. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

Diebe stehlen Räder eines Golf 8 GTD

Wieder haben Räderdiebe zugeschlagen. Getroffen hat es diesmal einen grauen VW Golf 8 GTD. Das Auto stand am Mittwoch seit 7 Uhr in Sandkamp im ersten Parkhaus auf der linken Seite in Richtung LKW-Wache – im unteren Parkdeck in Reihe 27, wie die Polizei mitteilt. Ein VW-Mitarbeiter bemerkte gegen 11.45 Uhr den Diebstahl. Die Täter hatten das Fahrzeug aufgebockt und auf Betonsteinen zurückgelassen. Sie konnten trotz angebrachter Felgenschlösser die vier Räder abmontieren. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 2000 Euro. Zeugen-hinweise an (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Transporter entwendet – 26.000 Euro Schaden

Einen grauen Kleintransporter Renault Traffic mit auffällig farbiger Restaurantwerbung haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Sperlingsgasse in Vorsfelde entwendet. Nach Angaben der Polizei stand das Auto am Fahrbahnrand und verschwand zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.45 Uhr. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 26.000 Euro. Die Wolfsburger Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an (05361) 46460.