Falsche Polizisten ergaunern in Wolfsburg EC-Karte

Betrüger haben am Samstag zugeschlagen. In einem Fall waren die Täter erfolgreich, in einem anderen Fall war die Seniorin misstrauisch und es kam zu keiner Geldübergabe, wie die Polizei mitteilt. Bei der ersten Tat rief ein vermeintlicher Bankmitarbeiter eine 75-Jährige an und gab an, dass die Firma Zalando versuchen würde, 4200 Euro von ihrem Bankkonto abzubuchen und ob dies in Ordnung sei.

Polizist „Herr Nowak“ soll die EC-Karte abholen

Als die Frau dies verneinte, bot der falsche Bankmitarbeiter an, das Konto vorsichtshalber zu sperren und sie an einen Polizisten weiterzuleiten. Der falsche Polizist teilte der Seniorin mit, dass mehrere Betrüger festgenommen worden seien und ihr Name auf einem aufgefundenen Zettel gestanden habe. Er würde nun seinen Kollegen „Herrn Nowak“ vorbeischicken, der ihre EC-Karte abholen würde, da diese ein Beweismittel sei.

Bargeld in vierstelliger Höhe wurde vom Bankkonto abgebucht

Kurze Zeit später erschien „Herr Nowak“. Die 75-Jährige verlangte einen Dienstausweis, wurde jedoch damit vertröstet, dass er seinen Dienstausweis auf der Dienststelle vergessen habe. Von Weitem wurde ihr ein Personalausweis gezeigt. In dem Glauben, dass alles in Ordnung war, händigte die Dame dem falschen Polizisten ihre EC-Karte aus. Wenig später stellte die Wolfsburgerin fest, dass Bargeld in vierstelliger Höhe von ihrem Bankkonto abgebucht worden war.

„Herr Nowak“ war circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt und einer hellen (grauen oder beigen) Hose. Er trug eine OP-Maske.

In einem zweiten Fall gibt eine Frau ihre PIN nicht heraus

Im zweiten Fall erhielt eine 80-Jährige ebenfalls einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass 4200 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht worden wären. Er benötige nun ihre PIN, um festzustellen, welches Konto von ihr betroffen sei. Die Dame wurde misstrauisch und teilte dem Mann mit, dass sie niemals ihre PIN am Telefon herausgeben werde. Daraufhin wurde das Telefongespräch sofort beendet.

