Polizei in Wolfsburg Radler weichen in Heiligendorf Auto aus und stürzen

Zwei Rennradfahrer sind am Montag im Heiligendorfer Steinweg leicht verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer eines VW Golfs wollte nach Angaben der Polizei vom Steinweg in Richtung Neindorf fahrend in die Neue Straße einbiegen, als er die 30- und 40-jährigen Radler übersah, die in Richtung Hattorf unterwegs waren.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls darum, sich zu melden

Nur durch ein scharfes Bremsmanöver konnten die Radfahrer einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei stürzten die beiden Radfahrer jedoch und zogen sich leichte Verletzungen zu; eine medizinische Versorgung am Unfallort war nicht erforderlich. Die Polizei Fallersleben bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, insbesondere die Fahrerin eines blauen T-Roc, darum, sich unter (05362) 947410 zu melden.

red