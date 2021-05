Neue Fahrradstraße in Wolfsburg eröffnet

In der Innenstadt Wolfsburgs wurde am Donnerstag eine weitere Fahrradstraße eröffnet und damit die insgesamt dritte im Stadtgebiet, wie die Stadt mitteilt. Sie befindet sich im Antonius-Holling-Weg zwischen St. Christophorus und Maximilian-Kolbe-Weg. Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Stadtbaurat Kai-Uwe-Hirschheide, Stadtrat Andreas Bauer und Ortsbürgermeister Detlef Conradt weihten den Abschnitt gemeinsam mit der ersten Fahrradpiktogramm-Kette in der Kettelerstraße ein, wie die Stadt mitteilt.

Attraktive Achse durch die Innenstadt

Diese Projekte sollen zusammen mit der Rotmarkierung der Radfahrerquerung des Maximilian-Kolbe-Weges für den Radverkehr eine attraktive Achse durch die Innenstadt schaffen. Die Stadt Wolfsburg will die Erreichbarkeit der Innenstadt für Radfahrende und damit eines der Ziele im Leitbild Radverkehr weiter vorantreiben. Die Nord-Süd-Verbindungen durch die Innenstadt seien hierbei von entscheidender Bedeutung.

Mohrs: „Wir wollen das Miteinander im Straßenverkehr grundsätzlich verbessern“

Zur Verbesserung dieser Wegebeziehung soll über den Antonius-Holling-Weg und die Kettelerstraße eine sichere, komfortable Alternative zur Schillerstraße geboten werden. Die Strecke könne auch als schnelle Ergänzungsroute um die Fußgängerzone herum fungieren. Neben der Förderung des Radfahrens stellten diese Vorhaben auch die Rücksichtnahme in den Vordergrund. „Wir wollen das Miteinander im Straßenverkehr grundsätzlich verbessern. Das gilt für alle am Verkehr Teilnehmenden. In der Kettelerstraße machen wir den Rad- und Autofahrenden klar, dass Radfahrer hier auf der Fahrbahn willkommen sind. Im Antonius-Holling-Weg werden die Radfahrenden durch die Fahrradstraße gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr bevorrechtigt, sollen sich aber dennoch mit den zu Fuß gehenden Anwohnern arrangieren“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Fahrradpiktogramm-Kette erstmals in Wolfsburg

Während mit der Stresemannstraße, die im Zuge der Ost-West-Radachse eingerichtet worden war, und einem Abschnitt des VW-Parkplatzes West bereits zwei Fahrradstraßen in Wolfsburg existieren, ist die Fahrradpiktogramm-Kette hier etwas Neues. In anderen Städten habe sich diese Markierung bereits etabliert. So erhielt Mainz für die Piktogrammkette den Deutschen Fahrradpreis 2017. Dabei handelt es sich um eine wiederholte Folge von Fahrradpiktogrammen am Fahrbahnrand ohne Trennstriche. Sie weisen die am Verkehr Teilnehmenden darauf hin, dass Radfahren im Mischverkehr auf der Fahrbahn zugelassen ist. Zudem wurde die Radfahrerquerung des Maximilian-Kolbe-Weges rot markiert, um die Aufmerksamkeit auf kreuzende Radfahrende zu lenken und den Gehweg vom Radweg optisch klar zu trennen.

red