Nach Angaben der Polizei öffneten die Täter die doppelflügelige Haupteingangstür der Backwerk-Bäckereifiliale in der Porschestraße.

Unbekannte sind in eine Backwerk-Bäckereifiliale in der Porschestraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. (Symbolfoto)

Diebstahl Diebe erbeuten Bargeld in Wolfsburger Bäckerei

Unbekannte sind in eine Backwerk-Bäckereifiliale in der Porschestraße eingebrochen. Dabei haben sie eine geringe Menge an Wechselgeld erbeutet, wie die Polizei mitteilt. Der angerichtete Sachschaden dürfte wesentlich höher sein.

Ein Angestellter hatte den Einbruch bemerkt

Die Tat geschah zwischen Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.55 Uhr. Ein Angestellter hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Polizei öffneten die Täter die doppelflügelige Haupteingangstür. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße: (05361) 46460.

