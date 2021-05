Fallersleben. Nach der Corona-Pause geht es am Mittwoch wieder los. Zunächst gibt es Termine jedoch nur für Teilnehmer mit medizinischer Verordnung.

Badleiterin Maren Körber und ihr Team freuen sich, dass das Funktionstraining am Mittwoch wieder starten kann.

Corona in Wolfsburg Funktionstraining im Fallersleber Schwefelbad startet wieder

Das Schwefelbad Fallersleben startet am Mittwoch, 19. Mai, wieder mit dem Funktionstraining „trocken“. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Bad, das vom Klinikum Wolfsburg betrieben wird, in den vergangenen Monaten mit diesem Angebot komplett aussetzen, teilt das Klinikum mit.

„Wir freuen uns, dass die Infektionslage es jetzt erlaubt, dass wir unseren Schwefelbad-Gästen dieses Training wieder anbieten können“, erklärt Maren Körber, Leiterin des Traditionsbades, „Zugleich bitten wir aber um Verständnis, dass zunächst nur für Teilnehmer mit einer medizinischen Verordnung Termine vergeben werden können und es noch einige Einschränkungen gibt.“

Negativer Test, Impfschutz oder Genesung Voraussetzung für die Teilnahme

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt müssen die Teilnehmer einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test oder einen vollständigen Impfschutz vorweisen. Offen ist das Training auch für Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.

Trainiert werden kann in kleinen Gruppen von bis zu acht Personen. Da die Umkleidekabinen und Schränke zunächst noch nicht wieder genutzt werden dürfen, bittet Körber die Gäste, schon umgezogen und somit im Sportdress zum Training zu erscheinen. Auch die Duschen bleiben vorerst gesperrt.

Terminvereinbarung ist telefonisch möglich

Das Schwefelbad hat bereits angemeldeten Teilnehmern, die feste Trainingstermine haben, über die Wiederaufnahme des Funktionstrainings „trocken“ schriftlich informiert. Teilnehmer, die flexible Termine benötigen, können diese unter (05362) 3911 vereinbaren.

