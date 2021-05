Ladendieb rangelt in Wolfsburg mit Drogeriemitarbeiterin

Ein räuberischer Diebstahl hat sich in einem Drogeriemarkt im Schlesierweg am Montagvormittag ereignet. Gegen 10.45 Uhr habe eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtet, wie sich zwei Personen im Markt verdächtig durch die Gänge bewegten. Während einer der beiden Männer eine Verkäuferin abgelenkt habe, habe der andere Täter Ware in seine Jackentasche gesteckt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Täter flüchteten aus dem Geschäft in Richtung eines nahe gelegenen Spielplatzes

Als die beiden Unbekannten anschließend versuchten, den Kassenbereich zu passieren, habe eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes sie angesprochen. Daraufhin hätten die beiden versucht, umgehend den Laden zu verlassen. Als die Mitarbeiterin sich den beiden in den Weg stellte, sei sie von einem der Männer unsanft zur Seite gestoßen worden. Die Mitarbeiterin habe sich bei dem Gerangel keine Verletzungen zugezogen. Die beiden Täter flüchteten anschließend aus dem Geschäft in Richtung eines nahe gelegenen Spielplatzes.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls – so sahen die Täter aus

Einer der Täter sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe dunkle Haare und sei von sportlicher Gestalt. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Bändern, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen.

Sein Komplize sei zwischen 30 und 35 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und von untersetzter Statur. Er habe dunkle kurze Haare und eine Brille. Er sei mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans und schwarzen Sneakern bekleidet gewesen. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

red